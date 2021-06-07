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Google заявил, что больше не будет злоупотреблять рекламой

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США, Понедельник 07 июня 2021 23:14
Google заявил, что больше не будет злоупотреблять рекламой Фото: Google больше не будет злоупотреблять (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Google больше не будет злоупотреблять рекламой. Об этом заявили в компании.

Об этом сообщает Reuters.

Google заявил, что внесет изменения в свой глобальный рекламный бизнес, чтобы гарантировать, что он не будет злоупотреблять своим доминирующим положением.

Это произошло после того, как Франция наложила штраф на корпорацию Google за злоупотребление своим положением на рынке рекламы. Штраф составляет 220 млн евро.

Издание отмечает, что это первый случай, когда американский технологический гигант согласился внести изменения в свой рекламный бизнес, который приносит большую часть его доходов. То же отметили и во Франции.

"Решение о введении санкций против Google имеет особое значение, потому что это первое в мире решение, сосредоточенное на сложных алгоритмических процессах аукционов, от которых зависит рекламный бизнес в Интернете", - сказала глава антимонопольного законодательства Франции Изабель де Сильва.

Напомним, Франция оштрафовала Google на 220 млн евро за злоупотребление своим положением на рынке рекламы.

Ранее сообщалось, что Германия начала антимонопольное расследование против Googlе. Это касается новостного сервиса компании.

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