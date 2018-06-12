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Интервью

Япония произвела успешный запуск разведывательного спутника IGS Radar 6

НовостиПромышленность    12.06.2018 - 11:46
Иллюстративное фото: спутник (facebook.com/SpaceX)
Иллюстративное фото: спутник (facebook.com/SpaceX)

Этот спутник является частью программы по запуску на орбиту планеты разведывательных аппаратов

Японское аэрокосмическое агентство JAXA произвело успешный запуск спутника ​IGS Radar 6. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщается, этот спутник является частью программы по запуску на орбиту планеты разведывательных аппаратов.

Так, запуск был произведен с космодрома Танэгасима в Восточно-Китайском море. Носителем выступила ракета H-2A, разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries. JAXA подтвердило, что запуск произошел в соответствии с запланированными показателями. Отделение аппарата от ракеты-носителя прошло в штатном режиме.

Как отмечает портал Spacefligt, IGS Radar 6 стал очередным спутником, запущенным по программе IGS - "Спутники сбора информации" (The Information Gathering Satellite). Эта программа была запущена после ракетных испытаний КНДР в 1998 году и возникновения ракетной угрозы для Японских островов. Управление аппаратами IGS ведет японский Центр спутниковой разведки, работающий в интересах армии страны. IGS Radar 6, разработанный Mitsubishi Electric, стал 16-м спутником, запущенным по этой программе. Предыдущий запуск был произведен в феврале.

Напомним, раннее ракета-носитель Falcon 9 Block 5 компании SpaceX успешно вывела на орбиту спутник связи Bangabandhu Satellite-1.

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Теги публикации: Япония, космос  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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