Японія провела успішний запуск розвідувального супутника IGS Radar 6

Цей супутник є частиною програми по запуску на орбіту планети розвідувальних апаратів

Японське аерокосмічне агентство JAXA провело успішний запуск супутника IGS Radar 6. Про це йдеться в прес-релізі агентства.

Як повідомляється, цей супутник є частиною програми по запуску на орбіту планети розвідувальних апаратів.

Так, запуск був проведений з космодрому Танегасіма в Східно-Китайському морі. Носієм виступила ракета H-2A, розроблена компанією Mitsubishi Heavy Industries. JAXA підтвердило, що запуск відбувся у відповідності з запланованими показниками. Відділення апарату від ракети-носія пройшло в штатному режимі.

Як зазначає портал Spacefligt, IGS Radar 6 став черговим супутником, запущеним за програмою IGS - "Супутники збору інформації" (The Information Gathering Satellite). Ця програма була запущена після ракетних випробувань КНДР в 1998 році і виникнення ракетної загрози для Японських островів. Управління апаратами IGS веде японський Центр супутникової розвідки, який працює в інтересах армії країни. IGS Radar 6, розроблений Mitsubishi Electric, став 16-м супутником, запущеним за цією програмою. Попередній запуск був проведений в лютому.

Нагадаємо, раніше ракета-носій Falcon 9 Block 5 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту супутник зв'язку Bangabandhu Satellite-1.