Япония продолжит способствовать восстановлению мира в Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги, который огласил готовность правительства Японии продолжить оказывать содействие в восстановлении мира и стабильности в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Twitter.

Сообщается, что в ходе встречи министры подтвердили высокий уровень партнерства между государствами и подчеркнули о готовность обеих сторон к дальнейшему усилению двустороннего сотрудничества в политической, экономической, сфере безопасности, гуманитарной и других сферах.

"Министры также обсудили безопасную ситуацию на Донбассе и инициативы Президента Украины Владимира Зеленского о достижении прогресса в мирном урегулировании", - говорится в сообщении.

В ведомости отметили, что Пристайко выразил благодарность правительству Японии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, всесторонних реформ в государстве, а также финансовую, экспертную и гуманитарную помощь.

"Министр иностранных дел Украины также пригласил Тосимицу Мотеги осуществить официальный визит в Украину. Тосимицу Мотеги, в свою очередь, в очередной раз подтвердил позицию официального Токио о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также министр иностранных дел Японии подчеркнул готовность правительства Японии продолжить оказывать содействие в восстановлении мира и стабильности в Украине, имплементации реформ, реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито.

Как сообщает РБК-Украина, в рамках первого дня визита в Токио Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией о безвизовом режиме для украинцев.