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Япония призвала своих граждан покинуть Украину

Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки. В частности, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.



Напомним, США разрешили уехать из Украины части дипломатов. При этом американские власти рекомендовали гражданам США покинуть страну.

Кроме того, Британия начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы обострения ситуации.

Добавим, что Австрия разработала планы по эвакуации своего посольства из Украины из-за угрозы вторжения России.

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ЯпонияВторжение России в Украину