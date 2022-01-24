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Японія закликала своїх громадян покинути Україну

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.



Нагадавши, США дозволили виїхати з України частині дипломатів. При цьому американська влада рекомендувала громадянам США покинути країну.

Крім того, Британія почала евакуювати співробітників свого посольства в Києві через загрозу загострення ситуації.

Додамо, що Австрія розробила плани щодо евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Росії.

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ЯпоніяВторгнення Росії до України