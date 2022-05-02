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Япония призвала Монголию присоединится к санкциям против России

МИД Японии (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в воскресенье призвал свою монгольскую коллегу Батмунху Батцэцэгу присоединиться к международному давлению на Россию за ее агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

На встрече в Улан-Баторе Хаяши сказал Батцэцэг, что вторжение Москвы в Украину нарушает международное право и расшатывает основы международного порядка в Европе и Азии, и поэтому, по мнению японского МИДа, настоятельно необходима глобальная солидарность. Батцэцэг дала разъяснения, основанные на позиции Монголии, что, по-видимому, отражает нежелание Улан-Батора присоединиться к санкциям против России.

По данным МИДа Японии, Монголия, не имеющая выхода к морю, долгое время сильно зависела от РФ и Китая в поставках энергии, торговли и даже электричества. В начале марта Монголия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Москву за ее вторжение в Украину.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Япония