Японія закликала Монголію приєднається до санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в неділю закликав свою монгольську колегу Батмунху Батцецегу приєднатися до міжнародного тиску на Росію за її агресію проти України.

На зустрічі в Улан-Баторі Хаяші сказав Батцецег, що вторгнення Москви в Україну порушує міжнародне право і розхитує основи міжнародного порядку в Європі та Азії, і тому, на думку японського МЗС, настійно необхідна Глобальна Солідарність. Батцецег дала роз'яснення, засновані на позиції Монголії, що, мабуть, відображає небажання Улан-Батора приєднатися до санкцій проти Росії.

За даними МЗС Японії, Монголія, яка не має виходу до моря, довгий час сильно залежала від РФ і Китаю в постачанні енергії, торгівлі й навіть електрики. На початку березня Монголія утрималася при голосуванні по резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує Москву за її вторгнення в Україну.