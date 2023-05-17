Японія прийме на лікування поранених українських військових, - Kyodo

Як повідомляється, кілька українських військових буде прийнято до Центрального шпиталю Сил самооборони в Токіо для надання медичної допомоги та фізіотерапії вже наступного місяця.

Зазначається, що уряд Японії прагне виявити сильнішу підтримку Україні перед початком саміту G7, який розпочнеться 19 травня.

Джерело в уряді Японії повідомило, що таке рішення є відповіддю на запит України.

План щодо лікування поранених військових може бути обговорений під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським у четвер, 18 травня.