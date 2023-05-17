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Японія прийме на лікування поранених українських військових, - Kyodo

Фото: Японія прийме на лікування поранених українських військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Японія прийме для лікування та реабілітацію поранених українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Як повідомляється, кілька українських військових буде прийнято до Центрального шпиталю Сил самооборони в Токіо для надання медичної допомоги та фізіотерапії вже наступного місяця.

Зазначається, що уряд Японії прагне виявити сильнішу підтримку Україні перед початком саміту G7, який розпочнеться 19 травня.

Джерело в уряді Японії повідомило, що таке рішення є відповіддю на запит України.

План щодо лікування поранених військових може бути обговорений під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським у четвер, 18 травня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Японії планує запросити представників уряду України для обміну технологіями, що допоможуть у відновленні країни після руйнувань.

Також раніше ми писали, що японське державне агентство JICA надасть Україні 400 млн доларів безповоротної допомоги в рамках Програми екстреного відновлення, направленой на критичну інфраструктуру.

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