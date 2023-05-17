Япония примет на лечение раненых украинских военных, - Kyodo

Япония примет для лечения и реабилитации раненых украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Как сообщается, несколько украинских военных будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио для оказания медицинской помощи и физиотерапии уже в следующем месяце.
Отмечается, что правительство Японии стремится оказать более сильную поддержку Украине перед началом саммита G7, который начнется 19 мая.
Источник в правительстве Японии сообщил, что такое решение является ответом на запрос Украины.
План по лечению раненых военных может быть обсужден во время встречи министра обороны Ясукадзу Хамады с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским в четверг, 18 мая.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Японии планирует пригласить представителей правительства Украины для обмена технологиями, которые помогут восстановить страну после разрушений.
Также ранее мы писали, что японское государственное агентство JICA предоставит Украине 400 млн долларов безвозвратной помощи в рамках Программы экстренного восстановления, направленной на критическую инфраструктуру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.