Япония присоединится к переговорам в ВТО по новым пошлинам США, - Reuters

Япония также намерена способствовать отмене тарифов на импорт стали и алюминия в США

Япония присоединится к инициированным Евросоюзом переговорам во Всемирной торговой организации (ВТО) по новым пошлинам США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.

Сообщается, что правительство Японии уже сообщило ВТО о намерении присоединиться к дебатам по новым пошлинам на алюминий и сталь.

"Мы находимся в той же ситуации, что и другие страны, поэтому хотим участвовать в переговорах и обмениваться информацией. Наша конечная цель - заставить США отменить эти тарифы", - сообщил источник.

Напомним, 2 июня стало известно, что Канада и Европейский союз пожаловались в ВТО на пошлины США на сталь и алюминий. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем назвала введеные Вашингтоном ввозные пошлины "протекционизмом". В ЕС считают, что такие действия представляют угрозу для рабочих мест как в Европе, так и в самих Соединенных Штатах.