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Інтерв'ю

Японія приєднається до переговорів у СОТ щодо нових мит США, - Reuters

НовиниЕкономіка    14.06.2018 - 08:41
Фото: прем'єр Японії Сіндзо Абе (bundesregierung.de)
Фото: прем'єр Японії Сіндзо Абе (bundesregierung.de)

Японія також має намір сприяти скасуванню тарифів на імпорт сталі і алюмінію до США

Японія приєднається до ініційованих Євросоюзом переговорів у Всесвітній торговій організації (ВТО) щодо нових мит США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в японському уряді.

Повідомляється, що уряд Японії вже повідомив СОТ про намір приєднатися до дебатів щодо нових мит на алюміній і сталь.

"Ми знаходимося в тій же ситуації, що й інші країни, тому хочемо брати участь в переговорах і обмінюватися інформацією. Наша кінцева мета - змусити США скасувати ці тарифи", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що Канада і Європейський союз поскаржилися до СОТ на мита США на сталь і алюміній. Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом назвала введені Вашингтоном ввізні мита "протекціонізмом". В ЄС вважають, що такі дії становлять загрозу для робочих місць як в Європі, так і в самих Сполучених Штатах.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Всесвітня торгова організація, Японія, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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