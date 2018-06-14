Японія приєднається до переговорів у СОТ щодо нових мит США, - Reuters

Японія також має намір сприяти скасуванню тарифів на імпорт сталі і алюмінію до США

Японія приєднається до ініційованих Євросоюзом переговорів у Всесвітній торговій організації (ВТО) щодо нових мит США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в японському уряді.

Повідомляється, що уряд Японії вже повідомив СОТ про намір приєднатися до дебатів щодо нових мит на алюміній і сталь.

"Ми знаходимося в тій же ситуації, що й інші країни, тому хочемо брати участь в переговорах і обмінюватися інформацією. Наша кінцева мета - змусити США скасувати ці тарифи", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що Канада і Європейський союз поскаржилися до СОТ на мита США на сталь і алюміній. Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом назвала введені Вашингтоном ввізні мита "протекціонізмом". В ЄС вважають, що такі дії становлять загрозу для робочих місць як в Європі, так і в самих Сполучених Штатах.