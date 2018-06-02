Канада и ЕС пожаловались во ВТО на пошлины США на сталь и алюминий

Канада намерена тесно сотрудничать с Евросоюзом и другими странами, выступающими против пошлин США

Канада обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали. Об этом сообщил телеканал CNBC.

"Эти односторонние тарифы, введенные под ложным предлогом защиты национальной безопасности США, несовместимы с международными торговыми обязательствами Соединенных Штатов и правилами ВТО", - говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Она также отметила, что Канада намерена тесно сотрудничать с Европейским союзом, "который также подал сегодня жалобу во ВТО", и другим странам-единомышленниками, выступающими против пошлин США на сталь и алюминий.

Как сообщает AFP, Европейский союз также в пятницу, 1 июня, направил во ВТО жалобу на введение Соединенными Штатами ввозных пошлин на сталь и алюминий из стран-членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем назвала введеные Вашингтоном с 1 июня 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий "протекционизмом".

В ЕС считают, что такие действия США представляют угрозу для рабочих мест как в Европе, так и в самих Соединенных Штатах.

Напомним, представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз ответит на введение пошлин США на сталь и алюминий из Европы в рамках норм Всемирной торговой организации, в частности, он может ввести пошлины на американскую клюкву и виски бурбон.