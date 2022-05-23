Япония приняла уже более тысячи переселенцев из Украины

Число переселенцев из Украины в Японию после вторжения России достигло тысячи человек. Большая часть украинцев добрались в страну благодаря тому, что правительство Японии выкупило несколько мест на еженедельном коммерческом рейсе из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Правительство Японии предоставляет суточные в размере 19 долларов переселенцам, у которых нет родственников, к которым они могли бы обратиться. Кроме того, государство берет на себя их расходы на медицинские услуги и уроки японского языка.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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