Японія прийняла вже понад тисячу переселенців з України

Кількість переселенців з України до Японії після вторгнення Росії досягла тисячі осіб. Велика частина українців дісталися в країну завдяки тому, що уряд Японії викупив кілька місць на щотижневому комерційному рейсі з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Уряд Японії надає добові в розмірі 19 доларів переселенцям, у яких немає родичів, до яких вони могли б звернутися. Крім того, держава бере на себе їх витрати на медичні послуги та уроки японської мови.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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