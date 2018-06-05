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Интервью

Япония может предоставить Украине кредит на проекты по производству электроэнергии из отходов

НовостиЭкономика    05.06.2018 - 14:34
Фото: Шигеки Суми (РБК-Украина)
Фото: Шигеки Суми (РБК-Украина)

Правительство Японии уже подготовило для Украины специальную программу

Япония рассматривает возможность предоставления Украине кредита на реализацию проектов по производству электроэнергии из отходов. Об этом сегодня в ходе конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", которая посвящена внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года сообщил посол Японии в Украине Шигеки Суми, передает корреспондент РБК-Украина.

"Япония заинтересована в том, чтобы иметь систему, при помощи которой будет генерироваться энергия из отходов", - сказал дипломат.

По словам посла, японское правительственное агентство JICA уже разработало специальную программу для Украины по производству электроэнергии из отходов.

"В будущем японское правительство будет готово предоставить кредиты правительству Украины для того, чтобы реализовать такую систему производства электроэнергии из отходов", - отметил Суми.

При этом, как отметил, вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, внедрение таких проектов возможно в частности в таких городах, как Киев, Харьков, Львов.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.

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Теги публикации: Япония, кредит, энергетика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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