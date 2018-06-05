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Японія може надати Україні кредит на проекти з виробництва електроенергії з відходів

НовиниЕкономіка    05.06.2018 - 14:34
Фото: Шигеки Сумі (РБК-Україна)
Фото: Шигеки Сумі (РБК-Україна)

Уряд Японії вже підготував спеціальну програму для України

Японія розглядає можливість надання Україні кредиту на реалізацію проектів з виробництва електроенергії з відходів. Про це сьогодні в ході конференції "Нова політика управління відходами - шлях до циклічної економіці", яка присвячена впровадження Національної стратегії управління відходами до 2030 року повідомив посол Японії в Україні Шигеки Сумі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Японія зацікавлена в тому, щоб мати систему, за допомогою якої буде генеруватися енергія з відходів", - сказав дипломат.

За словами посла, японське урядове агентство JICA вже розробило спеціальну програму для України з виробництва електроенергії з відходів.

"В майбутньому японський уряд буде готовий надати кредити уряду України для того, щоб реалізувати таку систему виробництва електроенергії з відходів", - зазначив Сумі.

При цьому, як зазначив віце-прем'єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, впровадження таких проектів можливо зокрема в таких містах, як Київ, Харків, Львів.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і міжнародні донори виділили Львову 35 млн євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів у Грибовичах.

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Теги публікації: Японія, кредит, енергетика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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