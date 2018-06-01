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Интервью

ЕБРР и доноры выделили 35 млн евро на рекультивацию свалки в Грибовичах

НовостиФинансы    01.06.2018 - 13:42
Фото: подписание соглашения о кредите (РБК-Украина)
Фото: подписание соглашения о кредите (РБК-Украина)

Средства также направят на строительство завода по переработке отходов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах. Соответствующее соглашение подписано сегодня, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, подписание кредитного соглашения прошло при участии замдиректора ЕБРР в Украине Марины Петров и городских властей Львова. Отмечается, что 25 млн евро из указанных средств будут предоставлены на выгодных кредитных условиях сроком на 13 лет (начиная с 2018 года) и еще 10 млн евро будут предоставлены на условиях гранта, который возвращать не нужно.

Средства направят на рекультивацию Грибовичской свалки и строительство во Львове завода по механико-биологической переработке отходов. Предполагается, что город внедрит современные подходы ко вторичной переработке и управлению отходами.

Напомним, ранее руководитель программы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове Кристофер Раунд заявил, что рекультивация Грибовичской свалки займет минимум пять лет.

28 мая 2016 на территории этой свалки начался пожар. Вскоре там произошел обвал твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей. Все они погибли.

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Теги публикации: Львов, ЕБРР, свалка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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