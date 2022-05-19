Япония предоставит Украине еще 300 млн долларов на гуманитарную помощь

Правительство Японии решило выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 300 млн долларов на гуманитарные нужды. Официально о новом пакете объявит премьер-министр Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Эта сумма должна была войти в пакет помощи стоимостью 300 млн долларов.

17 мая власти Японии и правительство Украины подписали соглашение о предоставлении помощи в размере 100 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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