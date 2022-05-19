ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Япония предоставит Украине еще 300 млн долларов на гуманитарную помощь

Новина українською →
Токио, Четверг 19 мая 2022 05:03
Япония предоставит Украине еще 300 млн долларов на гуманитарную помощь Фото: Япония предоставит Украине еще 300 млн долларов на гуманитарную помощь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Японии решило выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 300 млн долларов на гуманитарные нужды. Официально о новом пакете объявит премьер-министр Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

17 мая власти Японии и правительство Украины подписали соглашение о предоставлении помощи в размере 100 млн долларов.

Эта сумма должна была войти в пакет помощи стоимостью 300 млн долларов.

С учетом новой суммы совокупный объем помощи Японии Украине составит более 600 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины