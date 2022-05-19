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Японія надасть Україні ще 300 млн доларів на гуманітарну допомогу

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Токіо, Четвер 19 травня 2022 05:03
Японія надасть Україні ще 300 млн доларів на гуманітарну допомогу Фото: Японія надасть Україні ще 300 млн доларів на гуманітарну допомогу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Японії вирішив виділити Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 300 млн доларів на гуманітарні потреби. Офіційно про новий пакет оголосить прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

17 травня влада Японії і Уряд України підписали угоду про надання допомоги в розмірі 100 млн доларів.

Ця сума мала увійти в пакет допомоги вартістю 300 млн доларів.

З урахуванням нової суми сукупний обсяг допомоги Японії Україні складе понад 600 млн доларів.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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