Японія надасть Індонезії радарну систему для раннього виявлення цунамі

Фото цунамі в Індонезії (twitter.com/The_Nation)

Одна система буде встановлена до кінця березня 2020 року у місті Джокьякарта

Міністерство зв'язку Японії має намір надати Індонезії радарну систему, яка здатна вести спостереження за поверхнею океану і виявляти біля узбережжя хвилі цунамі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Така система спостереження була введена в експлуатацію в Японії після землетрусу і цунамі в 2011 році. Система здатна визначати висоту, напрямок і швидкість хвиль цунамі. Дані, які можна отримати завдяки цій системі, можуть допомагати людям оцінювати вплив стихійного лиха або приймати рішення з евакуації.

Одна система буде встановлена до кінця березня 2020 року у місті Джокьякарта.

Нагадаємо, кількість жертв землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі досягло 2088. Повідомляється, що 680 чоловік все ще числяться в списках зниклих, 4612 людей поранені.

РБК-Україна писало, що влада Індонезії вирішили припинити пошуки жертв землетрусу. У заяві представників Нацагентства по боротьбі зі стихійними лихами підкреслюється, що тих, хто не буде знайдено до четверга, 11 жовтня 2018, визнають зниклими без вісті, і, ймовірно, загиблими.

Зазначимо, Індонезія у вівторок, 9 жовтня, наказала гуманітарним працівникам з іноземних неурядових організацій, які надають допомогу в ліквідації наслідків землетрусу, залишити райони, які постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що ООН виділила Індонезії 15 млн доларів для ліквідації наслідків цунамі і землетрусу. Глава ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявляв, що уряд Індонезії вже має досвід і гарне оснащення для боротьби з наслідками стихійних лих.