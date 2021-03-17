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Япония предоставила украинским военно-медицинским учреждениям 3 млн долларов

Новина українською → Япония, Среда 17 марта 2021 01:55
Япония предоставила украинским военно-медицинским учреждениям 3 млн долларов Фото: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" (gvkg.kiev.ua)
Автор: Даша Харченко

С 2016 года Япония предоставила для военно-медицинских учреждений Украины свыше 3 млн долларов США. Украина планирует пригласить Японию к участию в "Крымской платформе".

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией, ведь она является членом ООН, G-7, партнером НАТО и США.

"Рассчитываем, что взаимодействие Украины и Японии с Альянсом, США и партнерами в ЕС и ООН может создать существенные условия для противодействия многим современным вызовам и угрозам", - сказал Таран.

Он добавил, что Украина высоко ценит японскую помощь в военно-медицинских заведений Украины, которая с 2016 года составила более 3 млн долларов.

Таран сообщил, что Украина планирует пригласить Японию к участию в сотрудничестве в "Крымской платформе", целью которой является деокупация Крыма.

Напомним, в декабре 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

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