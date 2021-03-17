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Японія надала українським військово-медичним закладам 3 млн доларів

Новость на русском → Японія, Середа 17 березня 2021 01:55
Японія надала українським військово-медичним закладам 3 млн доларів Фото: Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" (gvkg.kiev.ua)
Автор: Даша Харченко

З 2016 року Японія надала для військово-медичних закладів України понад 3 млн доларів США. Україна планує запросити Японію до участі у "Кримській платформі".

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

Також міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Японією, адже вона є членом ООН, G-7, партнером НАТО та США.

"Розраховуємо, що взаємодія України та Японії з Альянсом, США та партнерами в ЄС і ООН може створити суттєві умови для протидії багатьом сучасним викликам і загрозам", - сказав Таран.

Він додав, що Україна високо цінує японську допомогу для військово-медичних закладів України, яка з 2016 року склала понад 3 млн доларів.

Таран повідомив, що Україна планує запросити Японію до участі у співпраці в "Кримській платформі", метою якої є деокупація Криму.

Нагадаємо, в грудні 2020 року члени Палати представників Конгресу США більшістю голосів підтримали законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт серед іншого також увійшли військова допомога Україні та розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2".

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