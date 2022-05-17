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Япония предоставила Украине 100 млн долларов финансовой помощи

Новина українською →
Токио, Вторник 17 мая 2022 03:42
Япония предоставила Украине 100 млн долларов финансовой помощи Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Япония подписала кредитное соглашение с Украиной на сумму 100 миллионов долларов, предлагая финансовую помощь. Помощь будет финансироваться совместно со Всемирным банком и включена в бюджет правительства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Кредит также направят на содействие институтам демонополизации и борьбы с коррупцией. Соглашение между странами было заключено после того, как премьер-министр Фумио Кисида заявил в апреле, что Япония увеличит общий объем кредитов Украине на гуманитарные нужды до 300 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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