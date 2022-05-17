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Японія надала Україні 100 млн доларів фінансової допомоги

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Токіо, Вівторок 17 травня 2022 03:42
Японія надала Україні 100 млн доларів фінансової допомоги Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Японія підписала кредитну угоду з Україною на суму 100 мільйонів доларів, пропонуючи фінансову допомогу. Допомога фінансуватиметься спільно зі Світовим банком і включена до бюджету уряду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Кредит також спрямують на сприяння інститутам демонополізації та боротьби з корупцією. Угода між країнами була укладена після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив у квітні, що Японія збільшить загальний обсяг кредитів Україні на гуманітарні потреби до 300 мільйонів доларів.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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