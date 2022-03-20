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Япония потребовала от Индии четкой реакции на вторжение России в Украину

Фото: Япония потребовала от Индии определиться с позицией относительно вторжения России в Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил своему индийскому коллеге Нарендре Моде, что вторжение России в Украину пошатнуло "основу международного порядка". Глава японского правительства потребовал от Индии четкого ответа на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил Кисида после встречи с Моди, в ходе переговоров стороны подтвердили, что любое одностороннее изменение статус-кво силой не может быть прощено ни в одном регионе, и необходимо искать мирное разрешение споров на основе международного права.

Оба лидера выразили озабоченность относительно войны в Украине и возникшим в стране гуманитарным кризисом. Индийский премьер воздержался от прямых комментариев по этому вопросу. При этом он отметил, что инциденты геополитического масштаба "представляют новые проблемы".

Издание отмечает, что Индия и Япония являются участниками Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD), структуры безопасности. В нее также входят США и Австралия. Однако Нью-Дели - единственный член QUAD, не осудивший вторжение России в Украину.

Напомним, Япония ввела против России несколько пакетов санкций, затронувших, в том числе, российских чиновников и олигархов.

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