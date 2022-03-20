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Японія зажадала від Індії чіткої реакції на вторгнення Росії в Україну

Фото: Японія зажадала від Індії визначитися з позицією щодо вторгнення Росії в Україну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив своєму Індійському колезі Нарендрі Моді, що вторгнення Росії в Україну похитнуло "основу міжнародного порядку". Глава японського уряду зажадав від Індії чіткої відповіді на це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив Кісіда після зустрічі з Моді, в ході переговорів сторони підтвердили, що будь-яка одностороння зміна статус-кво силою не може бути прощена ні в одному регіоні, і необхідно шукати мирне вирішення спорів на основі міжнародного права.

Обидва лідери висловили заклопотаність щодо війни в Україні і гуманітарною кризою. Індійський прем'єр утримався від прямих коментарів з цього питання. При цьому він зазначив, що інциденти геополітичного масштабу "представляють нові проблеми".

Видання зазначає, що Індія і Японія є учасниками чотиристороннього діалогу з питань безпеки (QUAD), структури безпеки. У неї також входять США і Австралія. Однак Нью-Делі - єдиний член QUAD, який не засудив вторгнення Росії в Україну.

Нагадавши, Японія ввела проти Росії кілька пакетів санкцій, що торкнулися, в тому числі російських чиновників і олігархів.

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