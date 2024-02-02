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Японія попросила Дональда Трампа не укладати угоду з Китаєм

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Японія, головний союзник США Азії, просить Трампа не домовлятися з Китаєм, оскільки боїться дестабілізації світу у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японія, будучи найближчим союзником США в Азіатському регіоні, застерігає кандидата в президенти Дональда Трампа від укладання з Китаєм угод, здатних нівелювати багаторічні зусилля зі стримування Пекіна та дестабілізувати тендітний світ у регіоні.

Японія почала взаємодіяти з близьким оточенням Трампа, оскільки він тепер фаворит на перемогу у виборах у листопаді за результатами деяких опитувань.

Головний страх Токіо полягає в тому, що у разі повернення Трампа до влади він може укласти з Китаєм торгову або оборонну угоду, яка зведе нанівець зусилля країн G7 зі стримування Пекіна.

У рамках своєї передвиборчої кампанії 2024 року Трамп не анонсував потенційних угод із Китаєм.

Вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден, від республіканців - Дональд Трамп.

До речі, Трамп виграв праймеріз у штаті Айова та Нью-Гемпширі. Що це означатиме для нинішніх виборчих перегонів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.

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ЯпоніяДональд ТрампВибори в США