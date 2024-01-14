Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США, - опитування

Сезон праймеріз 2024 року в Сполучених Штатах починається з того, що Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності. При цьому рейтинг схвалення роботи Джо Байдена впав до мінімуму для будь-якого президента за останні 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За даними національного опитування, яке проводять в Айові, Трамп особливо високо оцінюється республіканцями та незалежними республіканцями за трьома показниками: найкращі шанси на перемогу в листопаді, сильний лідер і найбільш кваліфікований кандидат від партії.

Трамп також випереджає своїх опонентів-республіканців, але з меншим відривом, за двома іншими показниками - емпатією та загальними цінностями. І сім із десяти республіканців позитивно оцінюють Трампа.

Загалом 72% дорослих, які дотримуються республіканської орієнтації, були б задоволені висуненням Трампа як кандидата, як і 75% у травні. 61% задовольнився б Роном ДеСантісом. Інші кандидати набрали менше балів: Ніккі Гейлі - 48 %; Вівек Рамасавамі - 44 %; Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру) - 23 %; Аса Гатчінсон - 17 %.

Порівняно з Трампом з боку республіканців, значно менше демократів і незалежних, які дотримуються демократичних поглядів, були б задоволені висуненням Байдена від своєї партії - 57 %, що відображає його слабкі рейтинги загалом і з таких питань, як економіка та імміграція.

Прамеріз - це перший етап дворівневої системи голосування, на якому від політичної партії обирають єдиного кандидата для участі в основних виборах.

Вибори в США та проблеми з висуванням Трампа

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, балотувалися ще сім кандидатів. Після вибування Кріса Крісті, їх стало шість. Одним із головних фаворитів республіканців, крім Трампа, вважають експосла США в ООН Ніккі Гейлі.

28 грудня ім'я Дональда Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Білоуз Рішення обумовлено 14 поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

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