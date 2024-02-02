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Япония попросила Дональда Трампа не заключать сделку с Китаем

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Япония, главный союзник США в Азии, просит Трампа не договариваться с Китаем, поскольку боится дестабилизации мира в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Япония, будучи ближайшим союзником США в Азиатском регионе, предостерегает кандидата в президенты Дональда Трампа от заключения с Китаем соглашений, способных нивелировать многолетние усилия по сдерживанию Пекина и дестабилизировать хрупкий мир в регионе.

Япония начала взаимодействовать с близким окружением Трампа, поскольку он теперь фаворит на победу в ноябрьских выборах по результатам некоторых опросов. 

Главный страх Токио заключается в том, что в случае возвращения Трампа к власти он может заключить с Китаем торговое или оборонное соглашение, которое сведет на нет усилия стран G7 по сдерживанию Пекина.

В рамках своей предвыборной кампании 2024 года Трамп не анонсировал потенциальных сделок с Китаем.

Выборы в США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В выборах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.

К слову, Трамп выиграл праймериз в штате Айова и Нью-Гэмпшире. Что это будет означать для нынешней избирательной гонки - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что по результатам опроса Трамп вырвался в лидеры накануне праймериз в США.

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ЯпонияДональд ТрампВыборы в США