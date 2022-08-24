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Япония поможет Украине с восстановлением разрушенных войной объектов, - посол

Фото: Япония поможет Украине в восстановлении и проведении реформ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония намерена помогать Украине с восстановлением инфраструктуры после нанесенных разрушений в результате агрессии России.

Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Японии в Украине.

Также Токио готово предоставить Киеву всестороннюю помощь в проведении комплексных реформ в Украине.

"Япония по-прежнему будет последовательно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Япония будет сотрудничать с Украиной ради восстановления и реформирования страны", - заявил Кунинори.

Ранее мы писали, что Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Также сообщалось, что Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений в отношении Москвы.

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Вторжение России в УкраинуЯпонияТокио