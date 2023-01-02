Японія планує запросити Зеленського на саміт G7, - Nikkei

Як і на саміті в Ельмау, Японія, як країна – голова Групи семи, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну.

Виступ Зеленського познайомить лідерів "сімки" із поточною ситуацією.

Для Токіо, як пише газета, координація дії G7 щодо України є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню.

У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо РФ.

Крім України для участі в саміті G7 планується також запросити прем'єра Індії Нарендру Моді, який цього року головує в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.

Також ми писали, що країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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