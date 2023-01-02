Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7, - Nikkei

Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.
Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна - председатель Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по российскому вторжению в Украину.
Выступление Зеленского познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.
Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня.
В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно втянута, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении РФ.
Помимо Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.
Напомним, страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.
Также мы писали, что страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
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