Японія не планує приєднуватися до НАТО, - Кісіда

Японія не планує приєднуватися до НАТО, але обговорює план Альянсу щодо відкриття офісу зв’язку в Токіо.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Коментар Кісіди прозвучав після того, як раніше цього місяця посол Японії в США заявив про плани щодо відкриття офісу Альянсу у Токіо для сприяння консультаціям у регіоні.

"Мені не відомо про жодне ухвалене рішення", - сказав Кісіда на засіданні парламенту щодо питання про відкриття офісу НАТО у Токіо, додавши, що його країна не планує приєднуватися до Альянсу як постійний або асоційований член.

Наміри НАТО щодо відкриття офісу в Японії

Спершу посол Японії в США Кодзі Томіта заявив наміри відкрити офіс Альянсу в Токіо. Голова МЗС країни Йосімаса Хаясі зазначив, що таке рішення пов'язане з тим, що вторгнення Росії в Україну зробило світ менш стабільним.

Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс обговорює з Японією можливість відкриття офісу в Токіо.

При цьому таку ініціативу засудили у Китаї, зазначивши, що крок Японії є чимось, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон "не вітає" і додавши, що Токіо має бути "дуже обережним у питанні військової безпеки".

Нагадаємо, що цими вихідними японська Хіросіма прийняла саміт G7, на якому лідери демократичних країн домовилися "зменшити ризики, а не роз’єднати" економічну взаємодію з Китаєм і підтвердили важливість миру та стабільності в Тайванській протоці.

Окрім того, Кісіда збирається взяти участь у саміті НАТО, який має відбутися у Вільнюсі (Литва) в липні.

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