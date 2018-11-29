Япония планирует закупить в США 20 самолетов F-35B

Фото: самолеты F-35В (pinterest.com/Cody_Leroux)

Власти Японии планируют усилить Силы самообороны

Правительство Япония приняло решение закупить в США около 20 новейших истребителей-бомбардировщиков короткого взлета и вертикальной посадки F-35B для размещения на первом в стране авианосца, который должен быть построен на базе миноносца-вертолетоносца "Идзумо". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Эти же самолеты также могут быть использованы на отдаленных островах, где нет возможности построить длинную взлетно-посадочную полосу. Япония в последнее время уделяет значительное внимание обороне этих территорий.

План закупки самолетов рассчитан к включению в положения оборонной политики, которая должна быть утверждена до конца этого года. Ранее комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии представил правительству свои рекомендации относительно этого. В рекомендациях содержится позиция о развитие потенциала Сил самообороны Японии при нанесении ударов по базам возможного противника. Именно по этим причинам и было принято решение закупить истребители F-35B и создать авианосец.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания удвоит количество F-35. 17 новых самолетов F-35B передадут британцам в период между 2020 и 2022 годами, которые дополнят 16 самолетов, которыми уже владеет Лондон и которые размещены на базе ВВС Marham и в США, а также два дополнительных самолета, которые уже заказаны.