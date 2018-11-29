ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Япония планирует закупить в США 20 самолетов F-35B

Новости » Промышленность    29.11.2018 - 08:11
Япония планирует закупить в США 20 самолетов F-35B
Фото: самолеты F-35В (pinterest.com/Cody_Leroux)

Власти Японии планируют усилить Силы самообороны

Правительство Япония приняло решение закупить в США около 20 новейших истребителей-бомбардировщиков короткого взлета и вертикальной посадки F-35B для размещения на первом в стране авианосца, который должен быть построен на базе миноносца-вертолетоносца "Идзумо". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Эти же самолеты также могут быть использованы на отдаленных островах, где нет возможности построить длинную взлетно-посадочную полосу. Япония в последнее время уделяет значительное внимание обороне этих территорий.

План закупки самолетов рассчитан к включению в положения оборонной политики, которая должна быть утверждена до конца этого года. Ранее комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии представил правительству свои рекомендации относительно этого. В рекомендациях содержится позиция о развитие потенциала Сил самообороны Японии при нанесении ударов по базам возможного противника. Именно по этим причинам и было принято решение закупить истребители F-35B и создать авианосец.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания удвоит количество F-35. 17 новых самолетов F-35B передадут британцам в период между 2020 и 2022 годами, которые дополнят 16 самолетов, которыми уже владеет Лондон и которые размещены на базе ВВС Marham и в США, а также два дополнительных самолета, которые уже заказаны.

Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета Японские власти намерены арестовать главу Nissan и Renault
Новости Украины Японияистребителибомбардировщики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь