Великобритания удвоит количество F-35

Фото: самолеты F-35В (pinterest.com/Cody_Leroux)

Они дополнят 16 самолетов, которыми уже владеет Лондон и которые размещены на базе RAF Marham и в США

Великобритания закупит 17 малозаметных реактивных самолетов F-35В. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

17 новых самолетов F-35B передадут британцам в период между 2020 и 2022 годами. Они дополнят 16 самолетов, которыми уже владеет Лондон и которые размещены на базе RAF Marham и в США, а также два дополнительных самолета, которые уже заказаны.

В целом Великобритания обязалась заказать 138 самолетов в течение всего срока действия программы. Заказ 17 самолетов - это часть контракта на сумму 6 млрд долларов на строительство 255 самолетов для глобального предприятия F-35.

"Наши военные и промышленность играют ведущую роль в программе F-35. Мы сейчас создаем возможности, которые изменят правила игры, и вскоре будут готовы к действиям на фронте. Эта программа создана для того, чтобы принести в британскую экономику огромный прирост в 35 млрд фунтов стерлингов, и для наших компаний будет приятными новостями, что сейчас многие другие реактивные самолеты поставлены на производство", - сказал Уильямсон.

Напомним, США могут ввести санкции в отношении Турции в связи приобретением российских ракетных систем С-400, которые представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35.