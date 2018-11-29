Японія планує закупити у США 20 літаків F-35B

Фото: літаки F-35В (pinterest.com/Cody_Leroux)

Влада Японії планує посилити Сили самооборони

Уряд Японія прийняв рішення закупити у США близько 20 новітніх винищувачів-бомбардувальників короткого зльоту та вертикальної посадки F-35B для розміщення на першому в країні авіаносця, що має бути побудований на базі міноносця-вертольотоносця "Ідзумо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Ці ж літаки також можуть бути використані на віддалених японських островах, де немає змоги побудувати довгу злітно-посадкову смугу. Японія в останній час приділяє значну увагу обороні цих територій.

План закупівлі літаків розрахований до включення у положення оборонної політики, що має бути затверджена до кінця цього року. Раніше комітет з оборони правлячої в Японії Ліберально-демократичної партії представив уряду свої рекомендації стосовно цього. В рекомендаціях міститься позиція про розвиток потенціалу Сил самооборони Японії при нанесенні ударів по базах можливого супротивника. Саме з цих причин і було прийнято рішення закупити винищувачі F-35B й створити авіаносець.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія подвоїть кількість F-35. 17 нових літаків F-35B передадуть британцям в період між 2020 і 2022 роками, що доповнять 16 літаків, якими вже володіє Лондон і які розміщені на базі ВПС Marham і в США, а також два додаткових літака, які вже замовлені.