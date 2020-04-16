Япония планирует ввести чрезвычайное положение по всей стране

Власти Японии планирует ввести чрезвычайное положение по всей стране в связи с увеличением количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает NHK.

Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур, его объявили до 6 мая.

"Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение из-за коронавируса на всю страну", - говорится в сообщении.

По данным японского Минздрава, 16 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 8,7 тыс. человек. За сутки было выявлено 549 новых случаев. Кроме того, 712 заражений были выявлены на круизном лайнере Diamond Princess. Скончался в Японии 191 человек, в том числе 13 человек - на круизном судне.

Напомним, с 3 апреля Япония расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну. Запрет касается жителей 73 стран и территорий, а также посетивших указанные страны за последние 14 дней.

Также РБК-Украина сообщало, что для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса, Япония выделит 1 триллион долларов, что явлется 20% от ВВП страны.