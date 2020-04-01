Япония ужесточила правила въезда в страну

Фото: японский флаг (flickr.com/Dan10956)

Все, кто въезжает в страну должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна расширила круг государств, гражданам которых будет временно закрыт въезд в страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.

Также все, кто въезжает в страну должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин.

Запрет вступит в силу 3 апреля и будет действовать до конца месяца, касаясь прибывающих из 73 стран и территорий, а также посетивших их за последние 14 дней жителей остальных государств.

Ранее аналогичный запрет уже действовал на ряд стран, к которым теперь добавились еще 49, в том числе Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай и остров Тайвань, Новая Зеландия, Марокко и США, Южная Корея и большинство стран Европы и Юго-Восточной Азии.

Японские граждане, которые вернутся на родину из "закрытых" стран, а это примерно треть всего мира, должны будут пройти тест на коронавирус.

Напомним, в мире число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 тысяч 556 человек по состоянию на 7:00 утра среды, 1 апреля (по киевскому времени). Количество летальных исходов составляет 42 тысяч 332 человек в мире. Вылечились на сегодня уже 178,3 тысячи человек.

Кроме того, в Японии объявили новую волну эпидемии коронавируса. Премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь будет представлять серьезную опасность для жизни людей и, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.