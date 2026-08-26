Японія пішла проти Трампа? Токіо обіцяє захистити МКС від спроб США його розформувати

"Як найбільший фінансовий донор МКС, ми маємо захистити цю важливу установу", - сказала Такаїчі 25 серпня ввечері після того, як минулого тижня США вирішили запровадити санкції проти президента МКС Томоко Акане.

Після первісного висловлювання "жалі" з приводу дій США, вчора Такаїчі дала більш прямолінійну відповідь, заявивши, що поділяє з Акане "почуття кризи" щодо цього рішення.

"Ми неодноразово зверталися до США на різних рівнях, аж до останнього моменту, закликаючи їх не вводити санкції проти президента Акане", - заявила Такаїчі.

Bloomberg зазначає, що напруженість між Японією та США через Міжнародний кримінальний суд є рідкісним випадком публічного загострення відносин між двома близькими союзниками.

Також Такаїчі заявила, що Японія продовжить надавати підтримку Акане, якій тепер заборонено доступ до фінансової системи США та поїздки до країни.

За словами прем'єра Японії, Токіо розгляне можливість подальшого звернення до США у разі потреби.