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Японія пішла проти Трампа? Токіо обіцяє захистити МКС від спроб США його розформувати

06:03 26.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про позицію Японії?
aimg Едуард Ткач
Японія пішла проти Трампа? Токіо обіцяє захистити МКС від спроб США його розформувати Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що Токіо захищатиме Міжнародний кримінальний суд (МКС), оскільки він зазнає дедалі більшого тиску з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Як найбільший фінансовий донор МКС, ми маємо захистити цю важливу установу", - сказала Такаїчі 25 серпня ввечері після того, як минулого тижня США вирішили запровадити санкції проти президента МКС Томоко Акане.

Після первісного висловлювання "жалі" з приводу дій США, вчора Такаїчі дала більш прямолінійну відповідь, заявивши, що поділяє з Акане "почуття кризи" щодо цього рішення.

"Ми неодноразово зверталися до США на різних рівнях, аж до останнього моменту, закликаючи їх не вводити санкції проти президента Акане", - заявила Такаїчі.

Bloomberg зазначає, що напруженість між Японією та США через Міжнародний кримінальний суд є рідкісним випадком публічного загострення відносин між двома близькими союзниками.

Також Такаїчі заявила, що Японія продовжить надавати підтримку Акане, якій тепер заборонено доступ до фінансової системи США та поїздки до країни.

За словами прем'єра Японії, Токіо розгляне можливість подальшого звернення до США у разі потреби.

Що ще відомо

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому ввів у лютому 2025 року санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Карім Хана. Відомо, що він видав ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна.

Також ми писали, що тиждень тому, крім президента МКС Томоко Акане, під санкціями США опинився старший судовий адвокат Абдулайє Сейє.

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Сполучені Штати Америки Японія Міжнародний кримінальний суд
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