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Япония пошла против Трампа? Токио обещает защитить МУС от попыток США его расформировать

06:03 26.08.2026 Ср
2 мин
Что известно о позиции Японии?
aimg Эдуард Ткач
Япония пошла против Трампа? Токио обещает защитить МУС от попыток США его расформировать Фото: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи (Getty Images)
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Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что Токио будет защищать Международный уголовной суд (МУС), так как он подвергается все большему давлению со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Как крупнейший финансовый донор МУС, мы должны защитить это важное учреждение", - сказала Такаичи 25 августа вечером после того, как на прошлой неделе США решили ввести санкции против президента МУС Томоко Аканэ.

После первоначального выражения "сожаления" по поводу действий США, вчера Такаичи дала более прямолинейный ответ, заявив, что разделяет с Аканэ "чувство кризиса" по поводу этого решения.

"Мы неоднократно обращались к США на разных уровнях, вплоть до последнего момента, настоятельно призывая их не вводить санкции против президента Аканэ", - заявила Такаичи.

Bloomberg отмечает, что напряженность между Японией и США из-за Международного уголовного суда представляет собой редкий случай публичного обострения отношений между двумя близкими союзниками.

Также Такаичи заявила, что Япония продолжит оказывать поддержку Аканэ, которой теперь запрещен доступ в финансовую систему США и поездки в страну.

По словам премьера Японии, Токио рассмотрит возможность дальнейшего обращения к США в случае необходимости.

Что еще известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом ввел в феврале 2025 года санкции против прокурора Международного уголовного суда Карим Хана. Известно, что он выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

Также мы писали, что неделю назад помимо президента МУС Томоко Аканэ, под санкциями США оказался старший судебный адвокат Абдулайе Сейе.

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