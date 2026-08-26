Япония пошла против Трампа? Токио обещает защитить МУС от попыток США его расформировать

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что Токио будет защищать Международный уголовной суд (МУС), так как он подвергается все большему давлению со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Как крупнейший финансовый донор МУС, мы должны защитить это важное учреждение", - сказала Такаичи 25 августа вечером после того, как на прошлой неделе США решили ввести санкции против президента МУС Томоко Аканэ.

После первоначального выражения "сожаления" по поводу действий США, вчера Такаичи дала более прямолинейный ответ, заявив, что разделяет с Аканэ "чувство кризиса" по поводу этого решения.

"Мы неоднократно обращались к США на разных уровнях, вплоть до последнего момента, настоятельно призывая их не вводить санкции против президента Аканэ", - заявила Такаичи.

Bloomberg отмечает, что напряженность между Японией и США из-за Международного уголовного суда представляет собой редкий случай публичного обострения отношений между двумя близкими союзниками.

Также Такаичи заявила, что Япония продолжит оказывать поддержку Аканэ, которой теперь запрещен доступ в финансовую систему США и поездки в страну.

По словам премьера Японии, Токио рассмотрит возможность дальнейшего обращения к США в случае необходимости.