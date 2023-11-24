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Японія підвтердила виведення "супутника-шпигуна" КНДР на орбіту

Фото: Японія підтвердила виведення "супутника-шпигуна" КНДР на орбіту (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара підвтердив, що КНДР вивела на орбіту Землі "якийсь об'єкт", що може бути військовим "супутником-шпигуном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувальної агенції Південної Кореї свідчать про те, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску супутника-шпигуна.

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ЯпоніяКНДР