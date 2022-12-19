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Японія підтримує вступ Африканського союзу до G20

Фото: Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна підтримає вступ Африканського союзу до форуму Великої двадцятки (G20) найбільших економік світу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами глави японського уряду, долучення союзу до G20 було б важливим, "враховуючи зростаючу роль африканських країн у міжнародному співтоваристві".

Кісіда додав, що Японія також домовилася з Сенегалом про співпрацю в галузі розробки ресурсів та збільшення інвестицій японських компаній.

"Ми підтвердили необхідність подальшого поглиблення відносин між Японією та Сенегалом", - сказав він після зустрічі з президентом Сенегалу Макі Саллом у Токіо.

Нагадаємо, 15 грудня президент США Джо Байден закликав включити Африканський союз до об'єднання G20 у якості постійного члена.

Також раніше повідомлялося, що в листопаді в уряді Польщі заявили, що їхня країна має замінити Росію в "Великій двадцятці".

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G20ЯпоніяАфрика