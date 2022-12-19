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Япония поддерживает вступление Африканского союза в G20

Фото: Фумио Кисида, премьер-министр Японии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поддержит вступление Африканского союза в форум Большой двадцатки (G20) крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам главы японского правительства, присоединение союза к G20 было бы важным, "учитывая растущую роль африканских стран в международном сообществе".

Кисида добавил, что Япония также договорилась с Сенегалом о сотрудничестве в области разработки ресурсов и увеличении инвестиций японских компаний.

"Мы подтвердили необходимость дальнейшего углубления отношений между Японией и Сенегалом", - сказал он после встречи с президентом Сенегала Маки Саллом в Токио.

Напомним, 15 декабря президент США Джо Байден призвал включить Африканский союз в объединение G20 в качестве постоянного члена.

Также ранее сообщалось, что в ноябре в правительстве Польши заявили, что их страна должна заменить Россию в "Большой двадцатке".

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G20ЯпонияАфрика