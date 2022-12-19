Япония поддерживает вступление Африканского союза в G20

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поддержит вступление Африканского союза в форум Большой двадцатки (G20) крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

По словам главы японского правительства, присоединение союза к G20 было бы важным, "учитывая растущую роль африканских стран в международном сообществе".

Кисида добавил, что Япония также договорилась с Сенегалом о сотрудничестве в области разработки ресурсов и увеличении инвестиций японских компаний.

"Мы подтвердили необходимость дальнейшего углубления отношений между Японией и Сенегалом", - сказал он после встречи с президентом Сенегала Маки Саллом в Токио.