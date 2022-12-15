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Байден закликав включити Африканський союз до об'єднання G20

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Вашингтон, Четвер 15 грудня 2022 19:42
Байден закликав включити Африканський союз до об'єднання G20 Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни Африки є постійними партнерами світу у досягненні глобальних цілей прогресу, тому Африканському союзу варто було б стати частиною об'єднання G20.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ президента США Джо Байдена на сесії саміту США-Африка.

"Я запрошую Африканський союз приєднатися до G20 як постійний член. Африка повинна бути присутньою за столом у кожній кімнаті, де обговорюються глобальні проблеми", - заявив президент США.

За його словами, всі країни Африки є незамінними партнерами у досягненні прогресу, який приносить користь усьому світу.

У ході заходу він також зазначив, що США планують виділити 55 мільярдів доларів протягом наступних трьох років для просування спільних пріоритетів із Африкою. Крім того, Байден має намір попросити Конгрес США надати кредит у розмірі 21 мільярд доларів Міжнародному валютному фонду, щоб забезпечити доступ до фінансування для країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Раніше Байден заявив, що темпи зростання американської економіки в 2022 році можуть вперше перевищити динаміку економіки Китаю, випливає з прогнозів незалежних експертів.

Також нагадаємо, що голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії. Це необхідно для того, щоб Африка могла закуповувати сільгосппродукцію у країни-окупанта.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден G20
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