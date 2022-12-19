Японія підтримує вступ Африканського союзу до G20

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна підтримає вступ Африканського союзу до форуму Великої двадцятки (G20) найбільших економік світу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

За словами глави японського уряду, долучення союзу до G20 було б важливим, "враховуючи зростаючу роль африканських країн у міжнародному співтоваристві".

Кісіда додав, що Японія також домовилася з Сенегалом про співпрацю в галузі розробки ресурсів та збільшення інвестицій японських компаній.

"Ми підтвердили необхідність подальшого поглиблення відносин між Японією та Сенегалом", - сказав він після зустрічі з президентом Сенегалу Макі Саллом у Токіо.