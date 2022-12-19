Япония поддерживает вступление Африканского союза в G20
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поддержит вступление Африканского союза в форум Большой двадцатки (G20) крупнейших экономик мира.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
По словам главы японского правительства, присоединение союза к G20 было бы важным, "учитывая растущую роль африканских стран в международном сообществе".
Кисида добавил, что Япония также договорилась с Сенегалом о сотрудничестве в области разработки ресурсов и увеличении инвестиций японских компаний.
"Мы подтвердили необходимость дальнейшего углубления отношений между Японией и Сенегалом", - сказал он после встречи с президентом Сенегала Маки Саллом в Токио.
Напомним, 15 декабря президент США Джо Байден призвал включить Африканский союз в объединение G20 в качестве постоянного члена.
Также ранее сообщалось, что в ноябре в правительстве Польши заявили, что их страна должна заменить Россию в "Большой двадцатке".
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