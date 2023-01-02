Япония подняла в воздух авиацию из-за активности китайского авианосца "Ляонин"
Япония в понедельник, 2 января, заявила, что в течение последних двух недель она неоднократно поднимала реактивные истребители и отправляла военные корабли для наблюдения за китайским авианосцем "Ляонин" и пятью военными кораблями Китая, проводившими морские и воздушные маневры в Тихом океане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание со ссылкой на Министерство обороны Японии, мониторить операции китайских военных ведомство начало после того, как 16 декабря китайская военно-морская группа, в состав которой входили ракетные эсминцы, проплыла между главным островом Окинава и островом Мияко. Армада направлялась в западную часть Тихого океана из Восточно-Китайского моря.
Однако, это не все, подчеркивает Reuters. Прежде чем вернуться тем же путем в воскресенье, 1 января, китайские военные совершили более 300 взлетов и посадок самолетов и вертолетов. Однако Минобороны Японии отмечает, что фактического нарушения японского воздушного пространства или вторжения в японские территориальные воды зафиксировано не было.
"Несмотря на то, что Китай проводил подобные операции в прошлом, в том числе в мае этого года, последние масштабные военные учения вблизи японских островов состоялись после того, как Япония объявила, что удвоит расходы на оборону в течение следующих пяти лет. Таким образом, страна пытается. удержать Китай от использования своих военных сил, который при этом выдвигает территориальные претензии в регионе, в том числе против соседнего Тайваня", - отмечает издание.
Япония также сообщила, что 1 и 2 января были зафиксированы полеты китайского беспилотника WZ-7 вблизи острова Мияко.
Сегодня, 2 января, РБК-Украина сообщало, что Япония работает над созданием гиперзвуковой ракеты дальностью 3000 км.
Ранее мы писали, что расходы Японии на оборону в 2023 году возрастут на 20%. Ключевым приобретением Токио станут производимые в США крылатые ракеты Tomahawk и другие ракеты большой дальности, которые могут поражать цели в Китае и КНДР.
Также сообщалось, что Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 млрд долларов на следующие пять лет для усиления обороны.
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