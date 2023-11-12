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Японія переймається польотами бомбардувальників Китаю та РФ біля своїх кордонів

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда висловив настороженість щодо нещодавніх спільних китайських та російських польотів бомбардувальників поблизу кордонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Напруженість між Японією, Китаєм та РФ

В серпні цього року поблизу південних островів Японії помітили 11 китайських і російських військових кораблів. Це спонукало японський уряд висловити "серйозну заклопотаність" з приводу того, що він називає демонстрацією сили з боку своїх сусідів.

 

А до цього, в травні, глава МЗС Японії попереджав, що Китай та Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема мова йшла про спільні польоти бомбардувальників та спільні військово-морські навчання.

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